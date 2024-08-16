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«Зенит» в сентябре сыграет с «Кайратом» Александра Кержакова

«Зенит» в сентябре сыграет с «Кайратом» Александра Кержакова
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Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о намерении провести матч с казахстанским «Кайратом», который возглавляет Александр Кержаков. Игра состоится 8 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. Данный матч будет приурочен к 70-летнему юбилею «Кайрата».

Напомним, между «Зенитом» и «Кайратом» действует двухлетнее соглашение о сотрудничестве, которое, в первую очередь, касается женского и детско-юношеского футбола.

Ранее команды трижды встречались в товарищеских матчах. «Зенит» добыл в них две победы, и один раз команды сыграли вничью.

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал максимальное возможное количество очков в четырёх стартовых турах (12) и единолично возглавляет турнирную таблицу.

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