Каманцев: с большой долей вероятности Карасёва не пригласят на судейские сборы УЕФА

Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что российский арбитр Сергей Карасёв вряд ли получит приглашение на судейские сборы УЕФА в 2024 году. Функционер отметил, что иностранные арбитры уже получили свои приглашения.

«Если Сергей получит приглашение, то поедет. Но пока что приглашения не получали. С высокой долей вероятности он его не получит. Потому что европейские коллеги уже его получили», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре прошлого года Сергей Карасёв принимал участие в сборе элитных судей УЕФА. При этом из-за отстранения России от международных турниров Карасёв перестал получать назначения на матчи еврокубков.