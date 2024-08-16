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Каманцев: с большой долей вероятности Карасёва не пригласят на судейские сборы УЕФА

Каманцев: с большой долей вероятности Карасёва не пригласят на судейские сборы УЕФА
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Председатель судейского комитета и Экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что российский арбитр Сергей Карасёв вряд ли получит приглашение на судейские сборы УЕФА в 2024 году. Функционер отметил, что иностранные арбитры уже получили свои приглашения.

«Если Сергей получит приглашение, то поедет. Но пока что приглашения не получали. С высокой долей вероятности он его не получит. Потому что европейские коллеги уже его получили», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в сентябре прошлого года Сергей Карасёв принимал участие в сборе элитных судей УЕФА. При этом из-за отстранения России от международных турниров Карасёв перестал получать назначения на матчи еврокубков.

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