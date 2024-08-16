Вратарь «Пари НН» Медведев: для нас каждое набранное очко — положительный результат

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра состоялась в среду, 14 августа. Матч закончился со счётом 1:1 (4:2 пен.).

«В матче с ЦСКА, который является очень сильным соперником, мы смотрелись достойно и довели дело до серии пенальти, где чуть-чуть не повезло. Для нас каждое набранное очко — положительный результат и шаг вперёд», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.