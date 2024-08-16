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Вратарь «Пари НН» Медведев: для нас каждое набранное очко — положительный результат

Вратарь «Пари НН» Медведев: для нас каждое набранное очко — положительный результат
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра состоялась в среду, 14 августа. Матч закончился со счётом 1:1 (4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«В матче с ЦСКА, который является очень сильным соперником, мы смотрелись достойно и довели дело до серии пенальти, где чуть-чуть не повезло. Для нас каждое набранное очко — положительный результат и шаг вперёд», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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