Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг: Маунт — качественный игрок, он поможет «Юнайтед» выйти на нужный уровень

Тен Хаг: Маунт — качественный игрок, он поможет «Юнайтед» выйти на нужный уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике своей команды Мэйсоне Маунте в преддверии нового сезона АПЛ.

«Он проходит целую предсезонку, и это поможет ему, поддержит его, чтобы иметь хорошую базу для начала сезона. Все знают, что Мэйсон Маунт — качественный игрок, и он поможет нам выйти на нужный уровень и побеждать в матчах», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Английский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом 2023 года. За этот период он пропустил 147 дней из-за повреждений.

Маунт принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в новом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android