Экс-игрок «Боруссии» Д Марко Ройс рассказал, по чему будет скучать после переезда в МЛС

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, недавно перешедший в «Лос-Анджелес Гэлакси» из МЛС, рассказал, чего из немецкой Бундеслиги ему будет не хватать.

«Особенно, конечно, стадион в Дортмунде. Когда у тебя было ощущение, что ты играешь перед 80 тысячами зрителей каждые выходные в течение долгого времени, а иногда и чаще, — это то, чего тебе будет не хватать всегда, потому что в мире нет такого шумного стадиона, на который стекается столько людей.

В Бундеслиге у тебя всегда было ощущение, даже когда ты играл вдали от дома, что за тебя болеет столько зрителей, что твои фанаты просто повсюду. Я не знаю, так ли это здесь, но мы узнаем это. Так же и с футболом в целом. Вы узнали футбол таким, какой он есть, и, конечно же, в Бундеслиге он получил дальнейшее развитие. Стадионы отличные, болельщики – очень редко в мире клубы получают такую ​​поддержку», — приводит слова Ройса Sky Sport Germany.

Ранее «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающий в МЛС, объявил о подписании контракта с 35-летним Марко Ройсом. Контракт с футболистом подписан до 2026 года.