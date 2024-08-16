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Известный музыкант Эд Ширан стал акционером английского «Ипсвича»

Известный музыкант Эд Ширан стал акционером английского «Ипсвича»
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Известный музыкант и актёр Эд Ширан выкупил миноритарный пакет акций клуба английской Премьер-лиги «Ипсвич Таун». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Общая доля Ширана в «Ипсвиче» составит 1,4 %, в рамках соглашения Эд получит в долгосрочное пользование представительскую ложу на стадионе «Портман Роуд», говорится в заявлении английского клуба. Напомним, «Ипсвич Таун» вышел в АПЛ по итогам прошлого сезона. В матче 1-го тура высшего английского дивизиона «трактористы» сыграют с «Ливерпулем».

Эд Ширан — британский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актёр и бизнесмен. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу The A Team, занявшему третье место в британском чарте.

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