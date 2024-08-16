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Круговой: пишут, что ЦСКА сидит в обороне, но такие требования. Пока не все их понимают

Круговой: пишут, что ЦСКА сидит в обороне, но такие требования. Пока не все их понимают
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал о требованиях главного тренера Марко Николича играть на контратаках.

«Адаптация сразу прошла, тренер хороший, понимание есть, что от нас требуют. Нам нужно немного времени. Думаю, зимой Николич будет ставить схему, которую хочет видеть. А сейчас многие пишут, что мы постоянно в обороне сидим, но такие требования, что надо в контратаки выбегать. Просто не все до конца пока понимают, как выходить из обороны. Но уверен, что будем прибавлять», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В составе ЦСКА Круговой принял участие в пяти матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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