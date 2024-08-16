Газинский: я особо не чувствовал расставания с «Краснодаром», здесь всё родное

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о возвращении в краснодарский клуб.

«Сейчас есть возможность набирать форму через игры в Кубке. Очень рад такому отношению болельщиков. Спасибо им, спасибо ребятам, рад отношению тренерского штаба. Я особо не чувствовал расставания с «Краснодаром», здесь всё родное, близкое», — передаёт слова Газинского «РБ Спорт».

Напомни, о возвращении Газинского «Краснодар» объявил 10 июля. За чёрно-зелёных Юрий играл в период с 2013 по 2022 год. Предыдущим клубом игрока был «Урал», который он покинул по окончании минувшего сезона РПЛ. В прошедшем розыгрыше чемпионата 34-летний Газинский получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился. Ранее в своей профессиональной карьере футболист успел также поиграть за московское «Торпедо» и «Луч-Энергию».