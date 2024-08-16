Владимир Писарский перешёл из «Крыльев Советов» в «Сочи» на правах аренды

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский перешёл в «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона, информирует пресс-служба самарцев.

Ранее СМИ сообщали, что вариант перехода в клуб из Первой лиги не смутил Писарского, так как в «Сочи» зарплаты максимально приближены к РПЛ. При этом Владимир станет самым высокооплачиваемым футболистом в ФНЛ.

Напомним, Писарский стал игроком «Крыльев Советов» в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.