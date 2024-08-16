Зиньковский: с Александром Соболевым общаюсь, но ничего сказать не могу

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о ситуации нападающего красно-белых Александра Соболева.

«С Соболевым общаюсь. Ничего не могу сказать о сложившейся ситуации. Всё как и было. Подвешенное состояние? Честно, об этом не общались», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 27-летний форвард был отстранён от основной команды после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом», в котором «Спартак» уступил (0:2). По информации СМИ, Соболев извинился перед главным тренером Деяном Станковичем за неудачную игру, объяснив это мыслями о возможном переходе в «Зенит». Тренер предложил футболисту позаниматься индивидуально, на что тот согласился.