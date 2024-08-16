Игрок «Динамо» Мх Волк: даже не думаю о вылете из РПЛ — «Лестер» вообще АПЛ выигрывал

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о турнирных амбициях своей команды.

— Ваши соперники уже не раз отмечают, что с такой игрой «Динамо» не вылетит из РПЛ. Вам есть в чём себя упрекнуть на старте сезона?

— У меня вообще нет мыслей о вылете в первом же сезоне. Мы выходим, чтобы побеждать, зарабатывать очки и быть в высшей части таблицы. Сомнений в этом нет, мы каждый день трудимся и честны перед собой. Не знаю, какие у нас могут быть варианты. «Лестер» вообще чемпионом стал. Всё возможно», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Махачкалинский клуб набрал два очка после четырёх туров чемпионата страны и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Напомним, по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги команда из Дагестана поднялась в Российскую Премьер-Лигу.