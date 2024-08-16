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Михаил Мудрик: люди ещё не видели всего, что я умею

Михаил Мудрик: люди ещё не видели всего, что я умею
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Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что постарается проявить себя с лучшей стороны в сезоне-2024/2025.

«Люди ещё не видели всего, что я умею. Впереди много чего интересного. Я много работаю на поле и вне его. Иногда ты очень сильно хочешь чего-то, но только в нужный момент это происходит. Уверен, со временем вы увидите меня с лучшей стороны», — приводит слова Мудрика официальный сайт лондонского «Челси».

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

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