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Тен Хаг высказался о Люке Шоу, получившем очередную травму

Тен Хаг высказался о Люке Шоу, получившем очередную травму
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ситуации с травмами защитника клуба Люка Шоу. Ранее стало известно, что 29-летний левый защитник пропустит первые матчи грядущего сезона английской Премьер-лиги из-за травмы икроножной мышцы.

«В первом сезоне, когда я был здесь, он сыграл много матчей, поэтому я очень уверен, что мы вернём его в форму. Я общаюсь с Люком, он так предан своему делу, он из «Юнайтед». Я твёрдо уверен, что он быстро вернётся и будет способствовать повышению нашего уровня», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Шоу пропустил более 200 дней из-за повреждений. 29-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности футболист провёл на поле 1180 минут. Действующее трудовое соглашение Шоу с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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