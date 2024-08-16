Джейдон Санчо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» — Fussball News

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 24-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо, сообщает Fussball News.

По информации источника, лондонцы готовы заплатить «Манчестер Юнайтед» трансферную плату, а также добавить к этому двух игроков из своей академии. В качестве альтернативы «Челси» готов взять Санчо в аренду с обязательством выкупа и покрыть всю зарплату.

В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранён от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.