Наумов: Николичу очень важно обыграть «Локомотив» — с его времён там мало что поменялось

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура РПЛ, в котором железнодорожники сыграют с ЦСКА. Встреча состоится 18 августа, начало игры — в 17:30 мск.

«Интересная интрига перед матчем ЦСКА — «Локомотив» — Николич против своей бывшей команды, да и дерби это всегда привлекательно. Кажется, будет равный матч, фаворита быть не может — команды находятся примерно в одинаковой форме, одинаково мотивированы. Как и часто, будет зависеть от первого гола: забьёт «Локомотив» первый — ЦСКА будет трудно перевернуть игру. Не думаю, что будет много голов. Предполагаю, вполне возможна ничья — 0:0 или 1:1.

Николич будет говорить, что для него не важно обыграть именно «Локомотив», якобы обычный матч. Но, конечно, очень важно — с турнирной точки зрения, это основной конкурент, с моральной — он там тренировал, с ним расстались. Что бы Марко там ни говорил, для него это дополнительная мотивация. У Николича есть преимущество: он знаком с системой работы «Локомотива», знает, как команда играет, потому что с тех времён мало что поменялось в плане игры. Команда рассчитывает на контратаки, вертикальный и средний пас в середине поля. Поэтому Николич знает, как построить игру. А ещё в составе ЦСКА есть Жемалетдинов, который будет особенно мотивирован», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.