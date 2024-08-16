Гонсалес: жду, когда меня представят в качестве игрока «Краснодара»

Уругвайский защитник Джованни Гонсалес сообщил, что скоро состоится его официальная презентация в качестве игрока «Краснодара».

«Я тоже жду своей презентации», — передаёт слова Гонсалеса «РБ Спорт».

29-летний уругваец с 2022 года выступает за испанскую «Мальорку». Всего за испанскую команду защитник провёл 71 матч, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн. «Краснодар» прошлый сезон завершил на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пропустив вперёд себя санкт-петербургский «Зенит».