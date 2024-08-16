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Президент «Сочи» Ротенберг прокомментировал переход Писарского на правах аренды

Президент «Сочи» Ротенберг прокомментировал переход Писарского на правах аренды
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал переход нападающего Владимира Писарского на правах аренды.

«Нападающий с российским паспортом — позиция дефицитная. Владимир — отличный футболист, после удачного сезона в «Оренбурге» его хотели подписать почти все топовые российские клубы. «Крылья Советов» и Писарский стилистически не совсем подходили друг другу. Надеюсь, в «Сочи» Владимир сумеет проявить свои лучшие качества и принесёт пользу команде», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о переходе Писарского «Сочи» объявил сегодня, 16 августа. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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