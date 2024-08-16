Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: Дивеев девушку нашёл — возможно, причина результативности в этом

Круговой: Дивеев девушку нашёл — возможно, причина результативности в этом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал высокую результативность защитника красно-синих Игоря Дивеева на старте нового сезона.

— Ты Дивеева давно знаешь. Что с ним происходит? Пять голов уже!
— Я бы сказал, но промолчу, ха-ха. Но забивает — молодец. Хотя хочется, чтобы сзади было ноль, — это главное для защитника. Молодец, что забивает. Может быть, причина в том, что девушку нашел (улыбается). Посмотрим, может, с «Локомотивом» тоже удастся ему забить после углового, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Материалы по теме
Жирков — о Дивееве: 24 года — только начало, в Европе можно ещё поиграть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android