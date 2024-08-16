Игрок ЦСКА Файзуллаев рассказал, что пока в России его узнают меньше, чем в Узбекистане

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев нормально относится к своей популярности, но пока что его в России узнают меньше, чем в Узбекистане.

«В России наши люди хорошо поддерживают легионеров, хорошо относятся, даже в комментариях видна их поддержка, я чувствую поддержку из Узбекистана. Мне пишут наши болельщики постоянно, положительную реакцию вижу. Чувствую ли я себя самым известным узбекским футболистом в России? В России — может быть. Я нормально отношусь к такой популярности», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Также на его счету 10 игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Действующий контракт молодого футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость узбекского хавбека в € 6 млн.