Игорь Акинфеев: никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о сравнении с легендарными голкиперами прошлого.

— Вас ставят в один ряд с прославленными ветеранами. Акинфеев, Харин, Кавазашвили, Рудаков — это очень мощный список. Насколько вам это приятно? Или вы спокойно реагируете на такой пьедестал?

— Я спокойно к этому отношусь. Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа — играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам, — никогда в жизни! Но список хороший. Конечно, это льстит, мне приятно, но внимание не заостряю», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи отыграл «на ноль».