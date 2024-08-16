Игрок ЦСКА Лукин ответил на слухи об интересе «Спартака»

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин ответил на слухи о возможном переходе в столичный «Спартак». Футболист заявил, что полностью сосредоточен на выступлении в составе армейского клуба.

— В конце прошлого сезона появились новости о твоём возможном уходе в «Спартак». Что ты можешь сказать про это?

— Ничего не знаю про это. Я сейчас в ЦСКА и делаю всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче, — приводит слова Матвея Лукина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В новом сезоне Лукин провёл за ПФК ЦСКА четыре матча во всех турнирах.