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Игрок ЦСКА Лукин ответил на слухи об интересе «Спартака»

Игрок ЦСКА Лукин ответил на слухи об интересе «Спартака»
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Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин ответил на слухи о возможном переходе в столичный «Спартак». Футболист заявил, что полностью сосредоточен на выступлении в составе армейского клуба.

— В конце прошлого сезона появились новости о твоём возможном уходе в «Спартак». Что ты можешь сказать про это?

— Ничего не знаю про это. Я сейчас в ЦСКА и делаю всё возможное, чтобы побеждать в каждом матче, — приводит слова Матвея Лукина «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Лукин провёл пять матчей. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В новом сезоне Лукин провёл за ПФК ЦСКА четыре матча во всех турнирах.

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