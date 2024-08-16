Каррагер оценил работу, проделанную лондонским «Арсеналом» за последние годы

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы лондонского «Арсенала» одержать победу в чемпионате Англии.

«Арсенал» очень близок к тому, чтобы выиграть главный трофей. Я уже говорил, что думаю, что «Манчестер Сити» выиграет лигу, но, видя, чего добился «Арсенал» за последние пару сезонов… тут только бросать монетку. Команда Микеля Артеты так близка и так хороша. Работа, которую он проделал в клубе, была фантастической, и за ней приятно наблюдать», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл шесть титулов чемпиона Англии за последние семь лет.

Новый сезон АПЛ стартует сегодня, 16 августа. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.