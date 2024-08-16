Яп Стам: тен Хагу пора уходить из «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался об игре «красных дьяволов» под руководством Эрика тен Хага.

«Для тен Хага это уже третий сезон в «Юнайтед» — я думаю, ему пора уходить из команды. Ему нужно посмотреть на себя и на то, как сложился прошлый сезон. Я не всегда согласен со словами тен Хага о том, что его команда играла в хороший футбол.

Я понимаю, что как тренеру ему нужно оставаться позитивным в отношении своих игроков и снимать с них часть давления. Но в то же время неплохо быть честным тренером и гпризнавать, что твоя команда играла в отвратительный футбол.

В этом сезоне тен Хагу нужно прибавить, у «Манчестер Юнайтед» произошло много изменений в составе, так что мне интересно, как всё сложится», — приводит слова Стама Daily Mail.