Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Яп Стам: тен Хагу пора уходить из «Манчестер Юнайтед»

Яп Стам: тен Хагу пора уходить из «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам высказался об игре «красных дьяволов» под руководством Эрика тен Хага.

«Для тен Хага это уже третий сезон в «Юнайтед» — я думаю, ему пора уходить из команды. Ему нужно посмотреть на себя и на то, как сложился прошлый сезон. Я не всегда согласен со словами тен Хага о том, что его команда играла в хороший футбол.

Я понимаю, что как тренеру ему нужно оставаться позитивным в отношении своих игроков и снимать с них часть давления. Но в то же время неплохо быть честным тренером и гпризнавать, что твоя команда играла в отвратительный футбол.

В этом сезоне тен Хагу нужно прибавить, у «Манчестер Юнайтед» произошло много изменений в составе, так что мне интересно, как всё сложится», — приводит слова Стама Daily Mail.

Материалы по теме
Тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в новом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android