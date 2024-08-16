Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик — о целях на сезон: не хочу давать никаких прогнозов

Мудрик — о целях на сезон: не хочу давать никаких прогнозов
Комментарии

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик ответил на вопрос, какую личную цель он ставит перед собой на сезон-2024/2025.

«Не хочу давать никаких прогнозов на этот счёт. Я просто сосредоточен на командных целях, на наших целях, и я упорно работаю, сохраняю терпение, продолжаю верить и надеюсь, что мы добьёмся успеха», — приводит слова Мудрика официальный сайт лондонского «Челси».

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает украинца в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Материалы по теме
Михаил Мудрик: люди ещё не видели всего, что я умею
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android