Игрок «Факела» Мертенс: друзьям и семье говорю, что в Воронеже мы в безопасности

Нидерландский полузащитником воронежского «Факела» Дилан Мертенс высказался о текущей ситуации в регионе.

— Ситуация в регионе не проблема для тебя? Это не повлияет на твоё будущее здесь?

— Ситуация сложная. И это явно не то, чего мы хотим. Но мы не можем заглядывать вперёд и сказать, что будет в будущем. Мы наблюдаем, как ситуация будет развиваться дальше. Да, сейчас ситуация сложная, но я надеюсь, что в скором времени всё будет как прежде и мы сможем сыграть дома с нашими фанатами.

— Твоя семья и друзья не беспокоятся, что ты находишься здесь?

— Да, они спрашивают меня о ситуации здесь, не опасно ли мне тут, всё ли нормально. Я отвечаю им, что мы в курсе всех новостей и что мы в безопасности. Повторюсь, что это не то, чего мы хотим. Мы приехали сюда играть в футбол. Я стараюсь поддерживать хорошее настроение семьи, чтобы они не переживали. Я надеюсь, что ситуация не станет хуже и не придётся переезжать отсюда. Надеюсь, всё скоро нормализуется, — приводит слова Мертенса «Матч ТВ».

Ранее в Воронежской области было временно приостановлено проведение массовых и спортивных мероприятий для обеспечения безопасности местных жителей. Матч с «Акроном» (1:2) в Кубке страны «Факел» провёл на домашней арене без зрителей. Также «Факел» совершил обмен турами со «Спартаком», и предстоящий матч Российской Премьер-Лиги между соперниками пройдёт не в Воронеже, а в Москве.

29-летний Дилан Мертенс перешёл в воронежский клуб нынешним летом. Ранее нидерландский футболист выступал за болгарский «Ботев», в составе которого провёл 74 матча, забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии. В составе российского клуба Дилан провёл уже шесть матчей. Контракт игрока с «Факелом» рассчитан до 30 июня 2025 года.