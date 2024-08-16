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Игрок «Пари НН» Глазер объяснил, в чём РПЛ лучше чемпионата Израиля

Игрок «Пари НН» Глазер объяснил, в чём РПЛ лучше чемпионата Израиля
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Глазер объяснил, чем чемпионат Израиля отличается от Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сравнивать чемпионаты России и Израиля. Но я думаю, что в РПЛ больше квалифицированных команд. Чемпионат Израиля тоже хороший. В России много силовых единоборств, много борьбы. Мне это нравится», — приводит слова Глазера ТАСС.

Напомни, о переходе Глазера «Пари НН» объявил 9 июля. Предыдущим клубом 27-летнего Дана Глазера был «Крит». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе греческой команды 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Глазер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».

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