Гари Невилл назвал команду, которая станет чемпионом Англии в сезоне-2024/2025

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл предположил, какая команда станет чемпионом Англии в новом сезоне.

«В прошлом году я был уверен, что «Арсенал» выиграет Премьер-лигу, и в этом сезоне я буду придерживаться этого мнения. Они идут по восходящей траектории и становятся лучше с каждым годом.

Очевидно, что им противостоит одна из величайших команд лиги — «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы, так что это всегда будет непросто. Однако я чувствую, что у «Арсенала» есть стабильность с менеджером Микелем Артетой и стабильность в команде, которая всё ещё совершенствуется.

Нельзя списывать со счетов «Манчестер Сити», но я снова выбираю «Арсенал». Они были так близки к победе в прошлом году, и я думаю, что в этот раз они смогут сделать ещё один шаг», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Новый сезон АПЛ стартует сегодня, 16 августа. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.