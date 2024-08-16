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Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

17 августа (суббота)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (воскресенье)

«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Факел»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.

19 августа (понедельник)

«Акрон» – «Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артём Перов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

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