Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 5-го тура Российской Премьер-Лиги.
17 августа (суббота)
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.
18 августа (воскресенье)
«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Факел»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.
19 августа (понедельник)
«Акрон» – «Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артём Перов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.