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Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц работы

Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц работы
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Бывший футболист «Барселоны» Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб клуба. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте. Отметим, что Тьяго проработал в штабе Ханс-Дитера Флика всего лишь месяц. О его назначении было объявлено 17 июля.

Место Алькантары в тренерском штабе главной команды займёт Арнау Бланко, который до сих пор был наставником юношеской команды «Барселоны» до 16 лет.

Ранее сообщалось, что Тьяго не планирует в долгосрочной перспективе оставаться помощником по коммуникациям в штабе Флика. Как только немец выучит испанский, Алькантара оставит «Барселону».

Экс-полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил об окончании игровой карьеры 8 июля 2024 года. Его последним клубом стал английский «Ливерпуль», кроме этого, он выступал за мюнхенскую «Баварию» в период с 2013 по 2020 год.

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