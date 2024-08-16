Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны» спустя месяц работы

Бывший футболист «Барселоны» Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб клуба. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте. Отметим, что Тьяго проработал в штабе Ханс-Дитера Флика всего лишь месяц. О его назначении было объявлено 17 июля.

Место Алькантары в тренерском штабе главной команды займёт Арнау Бланко, который до сих пор был наставником юношеской команды «Барселоны» до 16 лет.

Ранее сообщалось, что Тьяго не планирует в долгосрочной перспективе оставаться помощником по коммуникациям в штабе Флика. Как только немец выучит испанский, Алькантара оставит «Барселону».

Экс-полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара объявил об окончании игровой карьеры 8 июля 2024 года. Его последним клубом стал английский «Ливерпуль», кроме этого, он выступал за мюнхенскую «Баварию» в период с 2013 по 2020 год.