Израильский хавбек «Пари НН» Глазер: я уже немного знаю русский язык

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Глазер рассказал, что приступил к изучению русского языка.

«Я немного знаю уже русский язык. Знаю такие слова, как «привет», «пока», «до свидания», «как дела», «хорошо», «я иду кушать», «я иду спать». Русский язык не такой сложный. Думаю, что я выучу его быстро», — приводит слова Глазера ТАСС.

Напомни, о переходе Глазера «Пари НН» объявил 9 июля. Предыдущим клубом 27-летнего Дана Глазера был «Крит». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе греческой команды 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Глазер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».