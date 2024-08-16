Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Гавром» Кузяева

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижской команды на матч 1-го тура Лиги 1 с «Гавром». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Парижский клуб объявил о трансфере 25-летнего Сафонова 14 июня. До этого Матвей выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. 7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.

Игра между «ПСЖ» и «Гавром» состоится сегодня, 16 августа. Команды сыграют на стадионе «Осеан». Стартовый свисток раздастся в 21:45.