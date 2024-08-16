Игрок «Динамо» Махачкала Гаджиев: кавказское дерби с «Ахматом», думаю, будет ярким

Нападающий махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в понедельник, 19 августа.

«Пока нет никаких эмоций, ближе к игре, наверное, будут. Кавказское дерби, думаю, будет, как всегда, ярким, болельщики тоже будут поддерживать, что с одной стороны, что с другой. Думаю, получится хороший матч. Главная команда на Кавказе – «Ахмат» или «Динамо»? «Динамо», – приводит слова Гаджиева «Советский спорт».

Напомним, после четырёх стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 махачкалинское «Динамо» набрало два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате России «Зенит», который является действующим чемпионом страны.