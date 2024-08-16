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«Тоттенхэм» объявил о достижении соглашения с «Бёрнли» о трансфере Одобера

«Тоттенхэм» объявил о достижении соглашения с «Бёрнли» о трансфере Одобера
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Лондонский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о достижении соглашения о трансфере французского нападающего Вильсона Одобера из «Бёрнли». 19-летний игрок заключил соглашение до 2029 года и будет выступать номером 28.

По информации интернет-портала Transfermarkt, «шпоры» заплатили за трансфер Одобера € 29,3 млн. При этом рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.

С 2017 года Одобер тренировался в академии «ПСЖ», а затем перешёл в «Труа». В составе «Труа» он провёл 31 матч в Лиге 1, где забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Летом прошлого года футболист перешёл в «Бёрнли». За время пребывания в этом английском клубе он провёл 34 матча во всех соревнованиях и забил пять голов.

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