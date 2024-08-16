Объявлены судейские назначения на матчи медиаклубов в 1/128 финала Пути регионов Кубка

РФС объявил судейские назначения на матчи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В частности, стали известны бригады арбитров на матчи медийных команд.

20 августа (вторник)

«Велес» (Москва) – «Амкал» (Москва): судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сменчугов, Тельман Гаджигусейнов; резервный судья – Юрий Матвеев; инспектор – Тихон Калугин.

21 августа (среда)

«Спартак Кострома» – 2DROTS (Москва): судья – Артём Смолин, помощники судьи – Александр Мастиков, Никита Морозов; резервный судья – Юлия Криворотова; инспектор – Владимир Чугунов.

22 августа (четверг)

«Химик» (Дзержинск) – Broke Boys (Москва): судья – Евгений Рубцов, помощники судьи – Елена Собчук, Григорий Лучкин; резервный судья – Семён Белов; инспектор – Виталий Федулов.

Интересно, что всего в новом сезоне Кубка России принимали участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. После 1/256 финала часть клубов из дивизиона «Б» Второй лиги и любительских команд вылетели. При этом интересно, что все три медиаклуба, принимающие участие в Кубке, вышли в следующую стадию.