Хулиан Альварес объяснил своё решение о переходе из «Манчестер Сити» в «Атлетико»

24-летний нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес объяснил своё решение о переходе из английского «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико».

«Я чувствовал, что мне нужны перемены в моей карьере, поиск нового вызова, и я чувствую, что это клуб, который даёт мне пространство для моей лучшей версии как футболиста», — приводит слова Альвареса Madrid Universe в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.