Фёдор Смолов: Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос об интересе из Мексики. Смолов сделал выбор в пользу Чёрного моря. Недавно в СМИ появилась информация, что руководство «Краснодара» отклонило предложение мексиканского «Атлетико Ла-Пас» по трансферу Смолова.

«Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно (смеётся)», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

Напомним, о переходе Смолова «Краснодар» объявил 18 июня. Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 105 матчей в составе чёрно-зелёных он забил 65 голов и является лучшим бомбардиром в истории клуба.