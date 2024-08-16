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«Торпедо» объявило о переходе малийского полузащитника Мамаду Камара

«Торпедо» объявило о переходе малийского полузащитника Мамаду Камара
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Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника Мамаду Камара из малийского «Блэк Старз».

Фото: ФК «Торпедо»

Атакующий полузащитник родился 18 февраля 2001 года в Мали. Ранее Камара выступал за молдавский клуб «Милсами» на правах аренды с 2021 по 2024 год. За это время Мамаду провёл 56 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 400 тыс.

Напомним, московское «Торпедо» после пяти сыгранных матчей в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги набрало девять очков и расположилось на пятом месте. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал 13 очков на старте сезона.

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