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Игрок «Пари НН» Царукян: мы с Севикяном похожи по стилю, но мне до него далеко

Игрок «Пари НН» Царукян: мы с Севикяном похожи по стилю, но мне до него далеко
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Футболист «Пари НН» Валерий Царукян высказался о своём сходстве с Эдгаром Севикяном. Царукян признал сходство, но отметил, что ему ещё далеко до Эдгара.

— Многие замечают ваше сходство с Эдгаром Севияком: фамилия, телосложение, стиль игры. Согласны?
— Севикян — креативный футболист. Мне пока до него далеко: он столько очков принёс команде, когда был здесь, а я пока этого не сделал. По стилю мы, может, действительно похожи. Он, как и я, любит созидать, обострять. Я тоже стараюсь это делать.

— А дальние удары у вас так же развиты?
— Думаю, да. Но я пока не практикую — мне больше нравится тоненько отдать передачу, довести до верного, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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