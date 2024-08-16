Игрок «Пари НН» Царукян: мы с Севикяном похожи по стилю, но мне до него далеко

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян высказался о своём сходстве с Эдгаром Севикяном. Царукян признал сходство, но отметил, что ему ещё далеко до Эдгара.

— Многие замечают ваше сходство с Эдгаром Севияком: фамилия, телосложение, стиль игры. Согласны?

— Севикян — креативный футболист. Мне пока до него далеко: он столько очков принёс команде, когда был здесь, а я пока этого не сделал. По стилю мы, может, действительно похожи. Он, как и я, любит созидать, обострять. Я тоже стараюсь это делать.

— А дальние удары у вас так же развиты?

— Думаю, да. Но я пока не практикую — мне больше нравится тоненько отдать передачу, довести до верного, — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.