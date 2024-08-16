Мудрик — о Мареске: его стиль игры подходит мне

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик высказался о главном тренере лондонской команды Энцо Мареске.

«Мне понравилось работать с ним. Стиль игры Энцо определённо поможет мне. Будет интересно посмотреть, как мы станем играть в новом сезоне. Надеюсь, что мы добьёмся успеха. Давайте доверимся процессу, а затем будем наслаждаться играми», — приводит слова Мудрика официальный сайт лондонского «Челси».

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинца в € 35 млн. В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.