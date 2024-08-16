Новичок ЦСКА Койта высказался об адаптации в московском клубе

Новичок московского ПФК ЦСКА Секу Койта высказался об адаптации в армейском клубе. Он отметил, что в команде есть игроки, владеющие французским языком, что облегчает его адаптацию в коллективе. Также Койта назвал игрока ЦСКА, с которым общается больше всего.

«Прежде всего хочется сказать, что я очень рад подписать контракт с ПФК ЦСКА. Адаптация проходит хорошо, в команде есть игроки, которые говорят на французском языке, много иностранцев – нашёл с ними контакт. Меня очень хорошо принял коллектив, начиная с приезда в аэропорт и заканчивая тренировками. Уверен, что дальше всё продолжится в том же духе и я полностью адаптируюсь в команде.

С кем больше всего общаюсь в ЦСКА? С Миланом Гаичем, он как раз выступал в чемпионате Франции (за «Бордо») и говорит на французском. Когда что-то не понимаю на тренировке, возникают вопросы, Милан всегда мне помогает и объясняет», — приводит слова Койта официальный сайт армейцев.