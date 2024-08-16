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Игрок «Пари НН» Царукян: интересно пойти по пути Севикяна, хочется играть на топ-уровне

Игрок «Пари НН» Царукян: интересно пойти по пути Севикяна, хочется играть на топ-уровне
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Футболист «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о своих амбициях в футболе, а также заявил, что хотел бы пойти по пути экс-одноклубника Эдгара Севикяна, перешедшего в венгерский «Ференцварош».

«Мне было бы интересно пойти по пути Эдгара Севикяна. Я очень люблю футбол, поэтому хотелось бы играть на топ-уровне, а не всякие квалификации. В таких чемпионатах, как Венгрия, например, можно засветиться и пойти дальше», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

22-летний футболист перешёл в «Пари НН» из «Алании» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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