«Марко — шеф и босс». Новичок ЦСКА Койта поделился впечатлениями от работы с Николичем

Новичок московского ПФК ЦСКА Секу Койта поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером армейцев Марко Николичем. Футболист признался, что сейчас для него очень много новых элементов в тренировочном процессе, но ему нравится работать с сербским специалистом.

«Мы уже общались с Николичем перед подписанием контракта с ПФК ЦСКА. Я считаю, необходимо поддерживать этот контакт, общаться с тренером, возможно, даже каждый день. Ведь Марко, можно сказать, наш шеф и босс.

Как мне работа под руководством Николича? Мне нравятся тренировки Марко, в своей карьере у меня было очень много тренеров, все они отличались, у каждого свой подход. И сейчас очень многое для меня в новинку, но, тем не менее, мне нравится тренировочный процесс. Я надеюсь, что буду только прогрессировать при Марко, делаю всё для этого. Буду доказывать на тренировках, что достоин места в стартовом составе. И, дай бог, мы вместе добьёмся успеха и выиграем как можно больше матчей», — приводит слова Койта официальный сайт ПФК ЦСКА.