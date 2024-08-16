Игрок «Динамо» Чавес: «Зенит» стал сильнее — он каждые полгода приобретает новых игроков

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес полагает, что санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2024/2025 стал сильнее, чем был в прошлом.

«Не показалось ли мне, что «Зенит» в этом сезоне стал сильнее, чем в прошлом? Да, можно так сказать. На первый взгляд показалось, что они действительно стали сильнее, но «Зенит» каждые полгода усиливается, всегда приобретает новых игроков и борется за результаты. Так что, наверное, да — они стали сильнее», — приводит слова Чавеса «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка страны. В новом сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака набрали 12 очков в четырёх стартовых турах и занимают первое место в турнирной таблице.