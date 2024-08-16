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Португальский агент оценил вероятность перехода игрока «Браги» Орты в ЦСКА

Португальский агент оценил вероятность перехода игрока «Браги» Орты в ЦСКА
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Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность перехода игрока «Браги» Андре Орты в московский ПФК ЦСКА.

— СМИ пишут о возможном переходе Андре Орты в ЦСКА из «Браги».
— Он должен был переходить в «Олимпиакос», но эта сделка сорвалась. Сейчас в «Браге» новый тренер, который очень рассчитывает на Орту и хочет видеть его в составе. Но сам игрок уже хочет уйти: он уже почти уехал в Грецию, и сейчас у него именно такое настроение. Может быть, даже возникнет какой-то конфликт. Сейчас решается, останется ли Орта в «Браге» ещё на сезон или уйдёт. Решить должны в понедельник-вторник. Думаю, что всё же он покинет клуб.

— Он был бы готов ехать в Россию?
— Думаю, да. Орта очень хочет играть, и всё зависит от условий. Это очень талантливый и одарённый футболист, ЦСКА он бы помог, — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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