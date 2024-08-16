Лукин: ЦСКА обязан бороться за чемпионство

Футболист московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин высказался о целях армейцев на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. По мнению игрока, армейский клуб обязан бороться за титул чемпиона страны. Лукин отметил, что у ЦСКА очень сильная команда и тренерский штаб.

«Мы обязаны бороться за чемпионство. У нас очень сильная команда и тренерский штаб. Внутри коллектива мы, конечно, между собой общаемся, понимаем, что нам чего-то не хватает. Но думаю, что у нас хорошие перспективы, и мы будем бороться за самые высокие места», — приводит слова Лукина Legalbet.

Напомним, после четырёх туров чемпионата России ЦСКА с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», в активе которого 12 очков. Сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.