Гвардиола подтвердил переход Калвина Филлипса в «Ипсвич»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил предстоящий переход полузащитника Калвина Филлипса на правах аренды в «Ипсвич Таун».

«Похоже, он отправится в аренду в «Ипсвич». Это уже близко. Думаю, всё уже решено. Он решил отправиться туда. У него должны быть игровые минуты. Мы понимали, что у него не будет тех минут, которых он заслуживает. У него есть шанс в будущем вернуться сюда», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Со второй половины минувшего сезона Филлипс выступал за «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Всего в прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.