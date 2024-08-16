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В «Крыльях Советов» опровергли информацию о трансфере Артёма Дзюбы

В «Крыльях Советов» опровергли информацию о трансфере Артёма Дзюбы
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко опроверг информацию о трансфере нападающего Артёма Дзюбы.

«Информация о подписании Артёма Дзюбы не соответствует действительности», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, что самарские «Крылья Советов» подпишут с нападающим Артёмом Дзюбой однолетний контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц. 29 мая 2024 года «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.

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