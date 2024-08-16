Гвардиола: все знают, что «Манчестер Сити» не в лучшей форме, но это не имеет значения

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о готовности команды в преддверии 1-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». Встреча состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Мы уделяем приоритетное внимание отдыху, безусловно. Я бы хотел уделить этому больше времени. Я требую лучших результатов в воскресном матче с «Челси». Мы знаем, что нам нужно набирать очки как можно быстрее. Все знают, что мы не в лучшей форме, но это не имеет значения. Настроение в команде очень хорошее. Я не думаю, что сейчас есть много идеальных команд. Сезон очень длинный. Важно, чтобы игроки были готовы морально, а для этого им нужен отдых», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.