Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: все знают, что «Манчестер Сити» не в лучшей форме, но это не имеет значения

Гвардиола: все знают, что «Манчестер Сити» не в лучшей форме, но это не имеет значения
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о готовности команды в преддверии 1-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». Встреча состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уделяем приоритетное внимание отдыху, безусловно. Я бы хотел уделить этому больше времени. Я требую лучших результатов в воскресном матче с «Челси». Мы знаем, что нам нужно набирать очки как можно быстрее. Все знают, что мы не в лучшей форме, но это не имеет значения. Настроение в команде очень хорошее. Я не думаю, что сейчас есть много идеальных команд. Сезон очень длинный. Важно, чтобы игроки были готовы морально, а для этого им нужен отдых», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Материалы по теме
Гвардиола подтвердил переход Калвина Филлипса в «Ипсвич»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android