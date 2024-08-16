Израильский полузащитник Глазер рассказал, почему принял предложение «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Глазер объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в чемпионате России.

«Я получил хорошее предложение от хорошей команды. Я слышал много о лиге, о России, о городах, я также общался с некоторыми футболистами, в их числе мои друзья Эли Даса из «Динамо», бывший футболист ЦСКА Бибрас Натхо, они рассказали мне много хорошего. Я счастлив, что принял такое решение. Не буду говорить о других предложениях, но мы обсуждали с моей женой ситуацию, поэтому решили перейти сюда. Город действительно хороший, люди, одноклубники — всё очень хорошо, они все приветливые, создали приятное впечатление», — приводит слова Глазера ТАСС.

Напомни, о переходе Глазера «Пари НН» объявил 9 июля. Предыдущим клубом 27-летнего Дана Глазера был «Крит». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе греческой команды 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Глазер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».