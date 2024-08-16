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Койта: думал, в Австрии холодно. Но, приехав в Россию, понял — вот где настоящий холод

Койта: думал, в Австрии холодно. Но, приехав в Россию, понял — вот где настоящий холод
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Новичок московского ПФК ЦСКА Секу Койта высказался о российском климате. Интервьюер рассказал футболисту, что в России летом может быть жара 30 градусов, а зимой — аналогичный показатель со знаком минус и обильным снегопадом.

«Для меня это не сюрприз, я уже однажды играл в России, это был матч Лиги чемпионов. Я помню, что была очень неприятная погода. Когда играл в Австрии, думал, что здесь очень холодно, предпочитал проводить время дома, но, когда я оказался в России, понял — вот где по-настоящему холодно. По сравнению с Австрией здесь гораздо прохладнее.

Фотографии с зимнего матча с «Ростовом» меня, конечно, впечатлили. Очень красиво играть в таких условиях, хоть для футболистов и очень непросто. Но я готов и к такому», — приводит слова Койта официальный сайт ПФК ЦСКА.

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